Орхан Мамедов: Предприниматели получат доступ к финансам через онлайн-платформу

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялось мероприятие под названием "Расширение возможностей доступа женщин-предпринимателей к льготным финансовым ресурсам".

Как сообщает Report, мероприятие открыл заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Он напомнил, что в стране был предпринят ряд шагов по развитию предпринимательства. Замминистра отметил, что принятие документов, предусматривающих развитие предпринимательства, привело к оживлению в этой сфере.

По словам Мамедова, количество зарегистрированных предпринимателей в стране превысило 920 тыс.

"Регулярные встречи проводятся с женщинами-предпринимателями. Это одно из приоритетных направлений министерства экономики, которое поддерживает инициативы женщин".

Зампред Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова отметила, что 102 женщины начали заниматься предпринимательской деятельностью в рамках проекта, реализованного комитетом в 2011 году: "В настоящее время эти женщины приняли на работу около 50 человек. В 2018 году 28 женщин открыли собственный бизнес и наняли 17 человек в различных областях. Но в целом данный проект принес пользу около шести тысячам женщин".

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов заявил, что они готовы работать с женщинами-предпринимателями. По его словам, рассматриваются новые механизмы развития женского предпринимательства: "Сейчас создается онлайн-платформа для доступа к финансовым ресурсам. Это сведет к минимуму потери времени для предпринимателей".