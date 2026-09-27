В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти

В связи с 27 сентября - Днем памяти в видах войск Азербайджанской армии, объединениях, соединениях, воинских частях, Отдельной общевойсковой армии, а также в специальных учебных заведениях прошел ряд мероприятий.

Как передает Report, на церемониях минутой молчания почтили память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину.

В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятиях говорили об историческом значении славной Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также с гордостью рассказывали о достойной службе Родине наших соотечественников, достигших вершины шехидства в боях, а также получивших ранения и потерявших здоровье.

До участников были доведены примеры единства и самоотверженности азербайджанского народа, проявленные при достижении славной Победы, вписанной золотыми буквами в нашу историю, а также героизма и мужества наших отважных сыновей.

На церемониях особо отмечалось, что Отечественная война, а также другие успешные операции, проведенные нашей армией в послевоенный период, внесли важный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

В рамках серии мероприятий военнослужащие посетили Аллеи шехидов и семьи шехидов, возложили цветы к могилам шехидов и выразили уважение памяти сынов Родины, отдавших жизни за свободу, территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

На организованных для личного состава культурно-массовых мероприятиях военно-патриотической направленности участники боевых действий делились воспоминаниями, демонстрировались документальные фильмы и видеоролики об Отечественной войне, а по инициативе военнослужащих проводились акции по посадке деревьев.

27 сентября в 12:00 весь личный состав Азербайджанской армии минутой молчания почтил память шехидов.