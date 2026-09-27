Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти

    Армия
    • 27 сентября, 2026
    • 20:56
    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти

    В связи с 27 сентября - Днем памяти в видах войск Азербайджанской армии, объединениях, соединениях, воинских частях, Отдельной общевойсковой армии, а также в специальных учебных заведениях прошел ряд мероприятий.

    Как передает Report, на церемониях минутой молчания почтили память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за Родину.

    В сопровождении военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

    Выступившие на мероприятиях говорили об историческом значении славной Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также с гордостью рассказывали о достойной службе Родине наших соотечественников, достигших вершины шехидства в боях, а также получивших ранения и потерявших здоровье.

    До участников были доведены примеры единства и самоотверженности азербайджанского народа, проявленные при достижении славной Победы, вписанной золотыми буквами в нашу историю, а также героизма и мужества наших отважных сыновей.

    На церемониях особо отмечалось, что Отечественная война, а также другие успешные операции, проведенные нашей армией в послевоенный период, внесли важный вклад в обеспечение мира и стабильности в регионе.

    В рамках серии мероприятий военнослужащие посетили Аллеи шехидов и семьи шехидов, возложили цветы к могилам шехидов и выразили уважение памяти сынов Родины, отдавших жизни за свободу, территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики.

    На организованных для личного состава культурно-массовых мероприятиях военно-патриотической направленности участники боевых действий делились воспоминаниями, демонстрировались документальные фильмы и видеоролики об Отечественной войне, а по инициативе военнослужащих проводились акции по посадке деревьев.

    27 сентября в 12:00 весь личный состав Азербайджанской армии минутой молчания почтил память шехидов.

    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти
    В Азербайджанской армии прошли мероприятия ко Дню памяти

    27 Сентября – День памяти Армия Азербайджана
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    Azərbaycan Ordusunda Anım günü münasibətilə tədbirlər keçirilib
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