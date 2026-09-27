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    В Нидерландах пройдет молодежная забастовка против возобновления призыва

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    • 27 сентября, 2026
    • 21:32
    В Нидерландах пройдет молодежная забастовка против возобновления призыва

    Общенациональная молодежная забастовка против планов правительства Нидерландов возродить срочную военную службу пройдет 20 ноября.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал NOS, организаторами акции выступят несколько пацифистских объединений.

    Они выступают против курса властей на милитаризацию, включая увеличение численности армии и военного бюджета. Подробности о формате предстоящей забастовки пока не сообщаются.

    Воинская обязанность в Нидерландах формально не отменена и распространяется на мужчин и женщин в возрасте от 17 до 45 лет. При этом обязательная срочная служба приостановлена с 1 мая 1997 года.

    Нидерланды Призыв на военную службу
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