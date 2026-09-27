Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Две панды из Китая прибыли в зоопарк Атланты

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 21:57
    Две панды из Китая прибыли в зоопарк Атланты

    Панды Пинпин и Фушуан прибыли 27 сентября в Атланту (штат Джорджия), где проведут следующие 10 лет, сообщили в местном зоопарке.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении зоопарка Атланты.

    "Это захватывающий день для зоопарка Атланты и исторический день для города Атланты, штата Джорджия. Мы рады приветствовать Пинпина и Фушуан и с нетерпением ждем возможности разделить эту радость с нашими представителями, гостями, городом и сообществом в ближайшие недели", - сказал руководитель учреждения Рэймонд Кинг.

    Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что панды вылетели в США из аэропорта города Чэнду (провинция Сычуань).

    Панды Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
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