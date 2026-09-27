Две панды из Китая прибыли в зоопарк Атланты
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 21:57
Панды Пинпин и Фушуан прибыли 27 сентября в Атланту (штат Джорджия), где проведут следующие 10 лет, сообщили в местном зоопарке.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении зоопарка Атланты.
"Это захватывающий день для зоопарка Атланты и исторический день для города Атланты, штата Джорджия. Мы рады приветствовать Пинпина и Фушуан и с нетерпением ждем возможности разделить эту радость с нашими представителями, гостями, городом и сообществом в ближайшие недели", - сказал руководитель учреждения Рэймонд Кинг.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что панды вылетели в США из аэропорта города Чэнду (провинция Сычуань).
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