Две панды из Китая прибыли в зоопарк Атланты

Панды Пинпин и Фушуан прибыли 27 сентября в Атланту (штат Джорджия), где проведут следующие 10 лет, сообщили в местном зоопарке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении зоопарка Атланты.

"Это захватывающий день для зоопарка Атланты и исторический день для города Атланты, штата Джорджия. Мы рады приветствовать Пинпина и Фушуан и с нетерпением ждем возможности разделить эту радость с нашими представителями, гостями, городом и сообществом в ближайшие недели", - сказал руководитель учреждения Рэймонд Кинг.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщало, что панды вылетели в США из аэропорта города Чэнду (провинция Сычуань).