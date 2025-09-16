Правительство Азербайджана погасит в 2026 году около 2,5 млрд манатов долга

В 2026 году расходы на обслуживание государственного долга и обязательств в Азербайджане планируются в размере 2 миллиардов 457,6 миллиона манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 2,4 % больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.