​Правительство России предоставило Bank VTB 2,7 млрд. долларов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Фонд национального благосостояния России предоставил сегодня Bank VTB субординированный депозит в сумме 100 млрд. рублей (более 2,666 млрд. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на головной офис банка, цель размещения депозита - финансирование Банком самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ.

В результате поступления этих средств норматив достаточности капитала Bank VTB превысит 12%.

Отметим, что полученные банком 100 млрд. рублей - первый транш из 250 млрд. рублей, которые правительство страны запланировало выделить банку на докапитализацию и кредитование экономики. Поступление второго транша в размере 150 млрд. рублей ожидается до конца I квартала 2015 года.