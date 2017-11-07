Правительство Азербайджана не намерено повышать тарифы на свет и воду в следующем году

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году из государственного бюджета Азербайджана ОАО "Азеришыг" будет выдана ссуда в размере 55 млн манатов, ОАО "Азерсу" выделено 22 млн манатов. Это связано в основном с тарифными структурами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр финансов Самир Шарифов.

"Мы не можем повышать тарифы, поскольку это напрямую влияет на материальное положение населения. Это в свою очередь отрицательно сказывается на финансовом положении этих учреждений. Мы должны попытаться найти компромиссный вариант".