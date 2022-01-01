Повышена заработная плата сотрудников профессиональных училищ

С сегодняшнего дня увеличена заработная плата сотрудников профессиональных училищ.

С сегодняшнего дня увеличена заработная плата сотрудников профессиональных училищ.

Как напоминает Report, 17 декабря президент Ильхам Алиев издал распоряжение о повышении заработной платы учителям государственных профессиональных учебных заведений, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, а также руководителям отделов повышения квалификации и физического воспитания молодежи, работникам, занимающимся управленческой и учебной деятельностью.

Так, начиная с 1 января 2022 года, заработная плата учителей, работников администрации и профессионального обучения, которые прошли диагностическое оценивание знаний и навыков, работающих в государственных учреждениях профессионального образования, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской Республики, в среднем повышаются на 20%, ежемесячная заработная плата руководителей школ физического воспитания - в среднем на 30%, а ежемесячная заработная плата руководителей допризывной подготовки молодежи - в среднем на 40%.