    Финансы
    • 08 сентября, 2025
    • 10:48
    Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатов

    Потребителям в Азербайджане в январе-августе этого года возвращено 124 млн 658,4 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

    Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), услуги в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

    Кроме того, за 8 месяцев иностранным гражданам в рамках системы tax free возмещено 6 млн 944,9 тыс. манатов НДС за покупки, сделанные в Азербайджане для личного пользования.

    возмещение части НДС налоговая служба налоги финансы
    Azərbaycanda 8 ayda vətəndaşlara geri qaytarılan ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

