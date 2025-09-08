Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатов

Потребителям в Азербайджане в январе-августе этого года возвращено 124 млн 658,4 тыс. манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), услуги в сфере театральных представлений, кинопоказов, посещения музеев и концертов симфонических оркестров, а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

Кроме того, за 8 месяцев иностранным гражданам в рамках системы tax free возмещено 6 млн 944,9 тыс. манатов НДС за покупки, сделанные в Азербайджане для личного пользования.