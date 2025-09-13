Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%

Потребителем в Азербайджане в январе-августе этого года было продано товаров оказано услуг для удовлетворения их потребностей на общую сумму 51,5 млрд манатов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За отчетный период 78,6% от общей стоимости составил оборот розничной торговли, 18% - стоимость платных услуг, оказанных населению, а 3,4% - оборот общественного питания.

Стоимость товаров, проданных и услуг, оказанных хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, увеличилась на 4,9% по сравнению с 8 месяцами прошлого года и составила 49,4 млрд манатов, из которых 43,9% сформировались за счет деятельности индивидуальных предпринимателей.

За 8 месяцев один потребитель в среднем тратил 628,4 маната в месяц, что в номинальном выражении на 56,8 маната больше по сравнению с прошлым годом.