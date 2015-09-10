​Потребительское кредитование в Азербайджане продолжает сокращаться

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Начавшаяся в феврале этого года тенденция к сокращению потребительского кредитования в Азербайджане продолжилась и в июле. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк, по состоянию на 1 августа 38,5% или 7 769,9 млн. манатов кредитных вложений в экономику страны направлено на домашнее хозяйство. Согласно отчету, хотя в месячном исчислении наблюдается сокращение на 1,46%, объем кредитов в годовом исчислении вырос на 11,22%, с начала года - на 0,5%.

Среди направленных на домашнее хозяйство кредитов 1 351,5 млн. манатов выдано на строительство и покупку недвижимости, включая ипотечное кредитование. Объем этих кредитов в месячном исчислении сократился на 0,87%, с начала года вырос на 10,86%, в годовом исчислении - на 35,20%.

Отметим, что объем кредитных вложений в экономику страны на 1 августа текущего года составил 20 187,5 млн. манатов, из них 6,4% или 1 294,8 млн. манатов - просроченные кредиты. Таким образом, в июле впервые за весь год наблюдается сокращение удельного веса проблемных кредитов в общем объем кредитных вложений.