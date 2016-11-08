Поступления в госбюджет по линии минналогов в Азербайджане сократились на 4%

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 5 707,128 млн. манатов.

Как сообщает Report, это на 4,41% или 263,119 млн. манатов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации информационно-аналитического отдела министерства, прогноз за 10 месяцев выполнен на 100,1%.

За отчетный период налоговые поступления в госбюджет по ненефтяному сектору составили 4 310,845 млн. манатов, что на 6,09% или 247,478 млн. манатов больше аналогичного показателя за прошлый год. За январь-октябрь в налоговых органах зарегистрировано 105 605 налогоплательщиков.