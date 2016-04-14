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    ​Поступления в госбюджет по линии минналогов сократились

    Квартальный прогноз выполнен на 101,4%

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 1 542 401,2 тыс. манатов. Это на 3,65% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщили Report в министерстве налогов, квартальный прогноз выполнен на 101,4%.

    За отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 28 434 налогоплательщиков.

    Отметим, что за январь-март 2015 года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 1 600 752,0 тыс. манатов, прогноз выполнен на 103,0%.

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