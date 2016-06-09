Поступления в госбюджет по линии минналогов сократились на 6%

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года объем поступлений в госбюджет по линии министерства налогов составил 2 683 536,5 тыс. манатов.

Об этом сообщили Report в информационно-аналитическом центре министерства налогов.

По информации, соответствующий прогноз выполнен на 103,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сократились на 165346,2 тыс. манатов или 5,8%.

За отчетный период в налоговых органах зарегистрировано 44 961 налогоплательщиков.