Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 04:15
    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    В 2026 году доходы от акцизных сборов в государственный бюджет Азербайджана составят 1 миллиард 716 миллионов манатов, что соответствует 4,5% от общих бюджетных поступлений.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 6,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

    Согласно информации, основную часть акцизных поступлений обеспечит Государственная налоговая служба при Министерстве экономики – 1 миллиард 482 миллиона манатов, что составляет 86,4% от общего объема акцизных сборов. Оставшиеся 234 миллиона манатов (13,6%) будут обеспечены Государственным таможенным комитетом.

    По сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год, поступления через Налоговую службу сократятся на 10,5%, в то время как сборы через Таможенный комитет увеличатся на 26,5%.

    Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.

    акцизный налог доходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda aksiz vergisi üzrə proqnoz 7 %-ə yaxın azaldılır

    Последние новости

    05:19

    Назван прогноз по объему госдолга Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    05:13

    Доходы госбюджета от прочих налоговых поступлений увеличатся почти в три раза

    Финансы
    05:06

    Доходы бюджета Азербайджана от госпошлин сократятся на более чем 7%

    Финансы
    04:53

    Минфин Азербайджана прогнозирует рост поступлений от таможенных пошлин

    Финансы
    04:42

    Поступления от налога на добычу полезных ископаемых в Азербайджане сократятся на 6%

    Финансы
    04:32

    Турция намерена наращивать производство сельхозпродукции

    В регионе
    04:22

    Число погибших при взрыве автоцистерны с газом в Мехико возросло до 15 человек

    Другие страны
    04:21

    Прогноз роста поступлений в госбюджет Азербайджана от дорожного налога составит до 70%

    Финансы
    04:15

    Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

    Финансы
    Лента новостей