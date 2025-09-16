Поступления в госбюджет Азербайджана по акцизному налогу в 2026 году сократятся почти на 7%

В 2026 году доходы от акцизных сборов в государственный бюджет Азербайджана составят 1 миллиард 716 миллионов манатов, что соответствует 4,5% от общих бюджетных поступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 6,8% меньше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год.

Согласно информации, основную часть акцизных поступлений обеспечит Государственная налоговая служба при Министерстве экономики – 1 миллиард 482 миллиона манатов, что составляет 86,4% от общего объема акцизных сборов. Оставшиеся 234 миллиона манатов (13,6%) будут обеспечены Государственным таможенным комитетом.

По сравнению с утвержденным прогнозом на 2025 год, поступления через Налоговую службу сократятся на 10,5%, в то время как сборы через Таможенный комитет увеличатся на 26,5%.

Напомним, что в следующем году доходы бюджета прогнозируются в размере 38 миллиардов 423 миллиона манатов, а расходы - 41 миллиард 548,6 миллиона манатов.