Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации оказались в 2 раза меньше прогнозного показателя

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В 2017 году поступления в госбюджет от приватизации составили 106 462,9 тыс. манатов, что в 1,9 раза или на 93 537,1 тыс. манатов меньше прогнозного показателя на этот год.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, соответствующее бюджетное поручение в прошлом году было установлено в размере 200 000 тыс. манатов.

Объем поступлений от приватизации в 2017 году на 75 231,6 тыс. манатов или в 3,4 раза превысил выполнение прогноза по показателям за 2016 год (31 231,6 тыс. манатов), и на 82 373,7 тыс. манатов или в 4,4 раза - выполнение прогноза за 2015 год (24 089,2 тыс. манатов).