Поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 35%

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в сентябре 2018 года составил 329 410,6 тыс. манатов, что на 85 740,4 тыс. манатов или 35,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 37,9% или 21 266,5 тыс. манатов и составил 77 431,1 тыс. манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, вырос на 54 387,6 тыс. манатов или 30,85% и составил 230 674,7 тыс. манатов, с акцизов - на 10 363 тыс. манатов или в 2,3 раза, составив 18 201,9 тыс. манатов, с дорожных налогов сократился на 276,7 тыс. манатов или на 8,2% и составил 3 102,9 тыс. манатов.