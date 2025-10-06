Поступления в бюджет по линии ГТК снизились почти на 4%

Поступления в государственный бюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-сентябре текущего года составили 4 млрд 748 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, это на 3,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таможенные поступления исполнены на 1,6% ниже прогноза.

Напомним, что в этом году Государственный таможенный комитет должен перечислить в бюджет 6,6 млрд манатов. Таким образом, за 9 месяцев обеспечено 71,9% этой суммы.