Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%

В период с января по август этого года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной службы по вопросам имущества от аренды госимущества поступило 30,3 млн манатов, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно данным, поступления от аренды превысили прогноз на 31%.

Государственная служба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов в текущем году. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 65,9% от этой суммы.