Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 12:31
В период с января по август этого года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной службы по вопросам имущества от аренды госимущества поступило 30,3 млн манатов, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно данным, поступления от аренды превысили прогноз на 31%.
Государственная служба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов в текущем году. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 65,9% от этой суммы.
