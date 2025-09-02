    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 12:31
    Поступления в бюджет от аренды госимущества в Азербайджане выросли почти на 20%

    В период с января по август этого года в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственной службы по вопросам имущества от аренды госимущества поступило 30,3 млн манатов, что на 19,8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно данным, поступления от аренды превысили прогноз на 31%.

    Государственная служба должна перечислить в бюджет 46 млн манатов в текущем году. Таким образом, за 8 месяцев обеспечено 65,9% от этой суммы.

    Минфин   Азербайджан   госбюджет  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb
    Английская версия Английская версия
    Budget revenues from state property leasing in Azerbaijan rise nearly 20%

