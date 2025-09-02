    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:07
    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xətti ilə dövlət əmlakının icarəsindən dövlət büdcəsinə daxilolmalar 30,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 19,8 % çoxdur.

    İcarə daxilolmaları proqnozdan 31 % çox icra edilib.

    Xatırladaq ki, bu il ƏMDX büdcəyə 46 milyon manat vəsait köçürməlidir. Beləliklə, 8 ay ərzində həmin məbləğin 65,9 %-i təmin olunub.

    Son xəbərlər

    12:24

    "Qarabağ"ın sabiq kapitanı: "Çelsi" və "Liverpul"dan başqa digər rəqiblərlə başa-baş mübarizə aparmaq olar"

    Futbol
    12:16

    Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:16

    Azərbaycanda planşetlərdə "Android"in payı son üç ayda 17 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    12:13

    Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıb

    Ekologiya
    12:10

    Azərbaycanda 8 ayda ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar üzrə proqnoz 24 % az icra edilib

    Maliyyə
    12:10

    Əmanətinizə illik 10,5% artım – "Expressbank"da

    Maliyyə
    12:07

    Azərbaycanda dövlət əmlakının icarəsindən büdcə daxilolmaları 20 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 5 % azalıb

    Maliyyə
    12:06

    BP: Ceyhan terminalında xam neftlə bağlı məsələ artıq həll olunub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti