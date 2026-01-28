Поступления в бюджет Азербайджана от платных услуг выросли на 24% в 2025г

В 2025 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили 679,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана.

Согласно данным, это на 24,1% больше по сравнению с 2024 годом.

Прочие поступления в бюджет в прошлом году составили 1 млрд 200,8 млн манатов, что на 17,6 % больше по сравнению с предыдущим годом.