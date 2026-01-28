Поступления в бюджет Азербайджана от платных услуг выросли на 24% в 2025г
Финансы
- 28 января, 2026
- 15:23
В 2025 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили 679,7 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана.
Согласно данным, это на 24,1% больше по сравнению с 2024 годом.
Прочие поступления в бюджет в прошлом году составили 1 млрд 200,8 млн манатов, что на 17,6 % больше по сравнению с предыдущим годом.
Последние новости
15:57
Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНРДругие страны
15:47
Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридораИнфраструктура
15:45
Фото
Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
15:44
Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцыДругие
15:43
Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театровKультурная политика
15:41
Фото
Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советомЭнергетика
15:40
В Казахстане представили сводный проект поправок в конституциюВ регионе
15:40
В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвоеФинансы
15:37