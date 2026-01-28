Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Поступления в бюджет Азербайджана от платных услуг выросли на 24% в 2025г

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:23
    Поступления в бюджет Азербайджана от платных услуг выросли на 24% в 2025г

    В 2025 году поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджана, составили 679,7 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин Азербайджана.

    Согласно данным, это на 24,1% больше по сравнению с 2024 годом.

    Прочие поступления в бюджет в прошлом году составили 1 млрд 200,8 млн манатов, что на 17,6 % больше по сравнению с предыдущим годом.

    Минфин Азербайджана госбюджет
    Azərbaycanda ötən il ödənişli xidmətlərdən büdcəyə daxilolmalar 24 % artıb

