​Поступления по НДС в Государственный таможенный комитет Азербайджана сократились

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Поступления в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета в январе текущего года составили 103,746 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на обнародованный отчет ГТК, это на 6,4 млн. манатов, или на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из ежемесячных поступлений в бюджет 31,956 млн. манатов (30,8 %) составляют таможенные пошлины, 65,386 млн. манатов (63%) - НДС, 5,141 млн. манатов (5%) - акцизы, 1,262 млн. манатов (1,2%) - дорожные налоги.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в нынешнем году объем средств, взимаемых с таможенных пошлин, вырос на 67,8%, акцизов - на 44,8%, объем средств с дорожного налога на 6,3%. А средства, поступившие с НДС, снизились на 11,1%.