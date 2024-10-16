Поступления по налогу на прибыль в 2025 году обеспечат около 17% доходов госбюджета

13:55

В 2025 году поступления в госбюджет по налога на прибыль для юридических лиц прогнозируются на уровне 6 млрд 344 млн манатов или 16,6% всех бюджетных доходов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, в целом, поступления по этой статье доходов в 2025 году прогнозируются на 6,2% ниже, чем на на 2024 год.

Минфин в среду сообщил, что проект госбюджета на 2025 год представлен в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Финансовое ведомство также опубликовало проект госбюджета на следующий год.

Доходы госбюджета на 2025 год прогнозируются на уровне 38 млрд 316 млн манатов, расходы - 41 млрд 367,6 млн манатов.