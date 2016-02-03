​После возмещения по застрахованным вкладам закрытых банков в активе ADIF останется 15 млн. манатов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ После выплаты компенсаций по застрахованным вкладам всех банков, в которых будет подтвержден страховой случай, в активе Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) останется 14,7 млн. манатов.

Как передает Report, об этом сообщил исполнительный директор Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) Азад Джавадов на сегодняшней пресс-конференции: "Если и в других банках произойдет страховой случай, после возмещения по вкладам у нас останется 14,7 млн. манатов".

Отметим, что решением Центробанка Азербайджана в этом году аннулированы лицензии Bank of Azerbaijan, Gencebank, United Credit Bank, Atrabank, Кавказский банк развития и Texnikabank. Из них уже начата выплата компенсаций вкладчикам Bank of Azerbaijan, с завтрашнего дня начнется возмещение по вкладам Gencebank. В United Credit Bank также подтвержден страховой случай.

Напомним, что активы ADIF в начале года составили 132 млн. манатов.