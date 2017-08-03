Портфель EBRD по текущим проектам в Азербайджане сократился на 50 млн евро

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В июне этого года объем средств, выделенных Азербайджану Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), сократился на 36 млн евро или 1,43% и на 1 июля составил 2,484 млрд евро.

Как сообщает Report, доля частного сектора в структуре кредитования снизилась на 1 п.п., составив 50%.

Количество проектов, финансируемых банком в Азербайджане, также не изменилось, оставшись на уровне 161.

В июне выплаты Азербайджана банку сократились на 17 млн евро или 0,91%, до 1,853 млрд евро. Операционные активы EBRD в Азербайджане снизились на 34 млн евро или 5,74%, до 558 млн евро.

Текущий портфель банка по финансируемым в стране проектам сократился на 50 млн евро или 5,73%, до 823 млн евро.

Отметим, что активный портфель проектов сократился на 3 единицы или 5,56% и сейчас состоит из 51 проекта.