Влодзимеж Кичински: Польша видит большой потенциал в банковском сотрудничестве с Азербайджаном

Ассоциация банков Польши ориентируется на углубление сотрудничества с азербайджанскими финансовыми структурами и рассчитывает на плодотворное взаимодействие с Ассоциацией банков страны.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный вице-президент Польской банковской ассоциации Влодзимеж Кичински (Wlodzimierz Kicinski) на IX Международном банковском форуме в Баку.

"Мы последовательно работаем над формированием долгосрочного стратегического партнерства между Ассоциацией банков Азербайджана и Ассоциацией польских банков. В нашей стране действуют 550 банков - 65 коммерческих и почти 500 кооперативных, работающих преимущественно в сельских районах. Сегодня мы сталкиваемся с рядом вызовов, связанных с геополитической ситуацией, ростом объемов инвестиций и необходимостью более полного удовлетворения потребностей клиентов", - отметил он.

По словам В.Кичинского, более 50% польских банковских клиентов пользуются исключительно мобильными сервисами.

"Польская банковская система - современная, эффективная и хорошо капитализированная. Среди мировых лидеров цифрового банкинга 34 организации, включая четыре польских банка. Важно также понимать вклад банков в развитие государства и наше взаимодействие с госструктурами в обеспечении социальных решений для общества. Сегодня перед польскими банками стоит задача дерегуляции - нам нужны менее сложные правила в секторе. Мы должны больше сосредоточиться на потребностях клиентов и внедрении новых технологий. В этом направлении мы активно применяем решения на основе ИИ, развиваем новые каналы и интегрируем их в повседневную работу банков. С учетом этого мы стремимся расширять сотрудничество с азербайджанскими банками и рассчитываем на продуктивное партнерство с Ассоциацией банков Азербайджана", - подчеркнул В. Кичински.