Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Финансы
    • 15 сентября, 2025
    • 16:40
    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Азербайджан в январе-августе этого года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    $17 млрд 65 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 17,9%.

    В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $2 млрд 13 млн. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

    положительное сальдо внешнеторговый оборот Азербайджан
    Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 3 dəfəyə yaxın azalıb

    Последние новости

    17:11

    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Энергетика
    17:08

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Энергетика
    17:07

    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Внутренняя политика
    16:58

    В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"

    Происшествия
    16:48

    МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    16:41
    Видео

    Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    16:40

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Финансы
    16:37
    Фото
    Видео

    Переселившимся в Кяльбаджар жителям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    16:33

    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Внешняя политика
    Лента новостей