Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое
Финансы
- 15 сентября, 2025
- 16:40
Азербайджан в январе-августе этого года осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму $32 млрд 118 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
$17 млрд 65 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $15 млрд 53 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 6,4%, а импорт увеличился на 17,9%.
В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере $2 млрд 13 млн. Это в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
