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Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 2,4%

Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 2,4% В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 1,607 млрд долларов
Финансы
16 апреля 2021 г. 15:54
Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана снизилось на 2,4%

В январе-марте этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6 млрд 668,3 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,

За первые 3 месяца этого года на экспорт пришлось 4,137 млрд долларов, а на импорт - 2,530 млрд долларов. За последний год экспорт сократился на 1,6%, а импорт - на 4,1%.

В итоге во внешней торговле образовалось положительное сальдо в 1,607 млрд долларов. Это на 2,4% больше, чем годом ранее.

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Версия на английском языке Azerbaijan's foreign trade surplus declines over 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin müsbət saldosu 2 %-dən çox azalıb

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