​Положительное торговое сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 50%

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2016 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 10 325,9 млн. долларов, в том числе, стоимостный объем экспорта - 6 278,7 млн. долларов, импорта - 4 047,2 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), в результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 2 231,5 млн. долларов.

Отметим, что в этом году объем внешнеторгового оборота по сравнению с первым полугодием 2015 года сократился на 3 565,7 млн. долларов или 25,67%. За этот период объем экспорта сократился на 2 914,3 млн. долларов или 31,70%, объем импорта - на 651,4 млн. долларов или 13,86%. Положительное сальдо сократилось на 2 262,9 млн. долларов или 50,35%.

За январь-июнь этого года юридические и физические лица Азербайджана осуществили торговые операции с партнерами из 163 стран, экспортированы товары в 100 стран, импортированы – из 154 стран.

На долю стран ЕС пришлось 41,9%, СНГ - 12,6%, других стран - 45,5% общего объема внешнеторгового оборота.