​Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось на 51%

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ За январь-апрель 2016 года объем внешнеторгового оборота Азербайджана составил 6 453,9 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 2 933,03 млн. долларов или 31,24% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

С учетом статистической стоимости зарегистрированных в таможенных органах, но не оформленных в полном объеме экспортируемых сырой нефти и природного газа, за январь-апрель 2016 года стоимостный объем экспорта составил 3 859,7 млн. долларов, импорта - 2 594,2 млн. долларов. В результате сложилось положительное торговое сальдо в размере 1 265,5 млн. долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 2 124,4 млн. долларов или 35,50%, объем импорта - на 808,90 млн. долларов или 23,77%. Положительное сальдо в годовом исчислении сократилось на 1 315,5 млн. долларов или 50,97%.

Из общего объема внешнеторгового оборота 42,3% пришлось на долю стран ЕС, 10,7% - СНГ, 47,0% - других стран.

В структуре экспорта преобладали сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, овощи и фрукты, пластиковые изделия, черные металлы и изделия из них, алюминий и алюминиевые изделия, сахар, продукция химической промышленности, хлопок-волокно и растительные масла, в структуре импорта - машины и механизмы, электрическое оборудование, продовольственные товары, изделия из черных металлов, транспортные средства и запчасти к ним, пластиковые изделия, фармацевтические изделия.