Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось в 3 раза

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Азербайджана в годовом сравнении сократился в 1,6 раза и за январь-октябрь составил 21 679,3 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период объем экспорта сократился в 1,9 раз и составил 14238,4 млн. долларов, импорт увеличился на 1,1%, составив 7440,9 млн. долларов. В итоге сложилось положительное сальдо в размере 7440,9 млн. долларов, что в 2,9 раз меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

За январь-октябрь текущего года резиденты Азербайджана совершили торговые операции с юридическими и физическими лицами 158 стран, экспортированы товары в 105 стран, импортированы из 141 страны. Доля стран СНГ во внешнеторговом обороте составил 9,4%, Евросоюза - 48,1%, других стран - 42,5%.

В структуре экспорта преобладают сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, плодоовощная продукция, сахар, жиры и масла растительного и животного происхождения, пластмассы и пластмассовые изделия, алюминий и алюминиевые изделия, товары химической промышленности. В структуре импорта преобладают машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование, черные металлы и изделия из них, транспортные средства и запчасти, продовольственные товары, табак и табачные изделия, фармацевтическая продукция.

За отчетный период объем экспорта ненефтяной продукции вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 1324,9 млн. долларов.