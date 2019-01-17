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    Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана увеличилось на 59%

    Баку.17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 30,924 млрд долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 37% превышает показатель 2017 года.

    На долю экспорта пришлось 19,459 млрд, импорта – 11,465 млрд долларов общего товарооборота. За год экспорт увеличился на 41%, импорт - на 31%.

    В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 7,994 млрд долларов, что на 59% больше, чем в 2017 году.

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