Положительное сальдо внешней торговли Азербайджана увеличилось на 59%

Баку.17 января. REPORT.AZ/ В 2018 году Азербайджан осуществил с зарубежными странами торговые операции на 30,924 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 37% превышает показатель 2017 года.

На долю экспорта пришлось 19,459 млрд, импорта – 11,465 млрд долларов общего товарооборота. За год экспорт увеличился на 41%, импорт - на 31%.

В итоге сложилось положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 7,994 млрд долларов, что на 59% больше, чем в 2017 году.