Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

Основные направления расходов государственного бюджета в Азербайджане определены на основе Национальных приоритетов расходов в соответствии со среднесрочным ресурсным пакетом, учитывая вызовы бюджетной политики и социально-экономические цели.

Как передает Report, это отражено в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

В целом, в 2026-2029 годах бюджетные расходы будут направлены на обеспечение финансирования основных функций государства. В среднесрочной перспективе предусматривается приоритизация расходов государственного бюджета по следующим направлениям:

- укрепление обороноспособности страны, в том числе восстановление и обеспечение неприкосновенности границ страны, модернизация материально-технического обеспечения армии, разминирование территорий, реализация комплексных мер и проектов по улучшению социального обеспечения и условий службы военнослужащих;

- продолжение финансовой поддержки экономики из государственного бюджета напрямую и косвенно в форме государственных обязательств, государственного заказа, субсидий, субвенций и дотаций;

- дальнейшее укрепление социальной защиты населения;

- совершенствование системы оплаты труда;

- финансовое обеспечение защищенных расходов, в том числе расходов, связанных с оплатой труда, пенсиями, пособиями, стипендиями и другими социальными выплатами;

- финансовое обеспечение государственных программ и мероприятий, предусмотренных к реализации за счет средств государственного бюджета.