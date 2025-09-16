Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 03:32
    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Основные направления расходов государственного бюджета в Азербайджане определены на основе Национальных приоритетов расходов в соответствии со среднесрочным ресурсным пакетом, учитывая вызовы бюджетной политики и социально-экономические цели.

    Как передает Report, это отражено в данных Министерства финансов "О предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2026 год".

    В целом, в 2026-2029 годах бюджетные расходы будут направлены на обеспечение финансирования основных функций государства. В среднесрочной перспективе предусматривается приоритизация расходов государственного бюджета по следующим направлениям:

    - укрепление обороноспособности страны, в том числе восстановление и обеспечение неприкосновенности границ страны, модернизация материально-технического обеспечения армии, разминирование территорий, реализация комплексных мер и проектов по улучшению социального обеспечения и условий службы военнослужащих;

    - продолжение финансовой поддержки экономики из государственного бюджета напрямую и косвенно в форме государственных обязательств, государственного заказа, субсидий, субвенций и дотаций;

    - дальнейшее укрепление социальной защиты населения;

    - совершенствование системы оплаты труда;

    - финансовое обеспечение защищенных расходов, в том числе расходов, связанных с оплатой труда, пенсиями, пособиями, стипендиями и другими социальными выплатами;

    - финансовое обеспечение государственных программ и мероприятий, предусмотренных к реализации за счет средств государственного бюджета.

    расходы государственный бюджет Министерство финансов Азербайджана
    Azərbaycanda 2026-cı ildə xərc üzrə siyasətin əsas istiqamətləri açıqlanıb

    Последние новости

    03:51

    Прогноз роста поступлений с налога на прибыль юрлиц в Азербайджане составит почти 4%

    Финансы
    03:40

    Прогноз роста доходов госбюджета от налога с физлиц в Азербайджане превысит 29%

    Финансы
    03:32

    Политика расходов в Азербайджане в 2026 году будет реализована по шести направлениям

    Финансы
    03:26

    Названы основные направления политики доходов в Азербайджане в 2026 году

    Финансы
    03:20
    Фото

    Израиль начал масштабное наступление на город Газу

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан сокращает расходы на охрану окружающей среды почти на 14%

    Финансы
    03:09

    Азербайджан сокращает расходы на сельское хозяйство более чем на 9%

    Финансы
    02:57

    В Азербайджане расходы на жилищно-коммунальные услуги сокращаются почти на 20%

    Финансы
    02:53

    Азербайджан повышает расходы на здравоохранение на 3%

    Финансы
    Лента новостей