Политика Банка России привела к потере 10 трлн. рублей

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ / Проводимая Банком России денежно-кредитная политика является "экономическим самоубийством", а ущерб от нее превышает 10 трлн. рублей (153 млрд. долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом пишет советник президента Сергей Глазьев в статье, опубликованной на сайте "Коммерсанта".

По его словам, в последние годы российская экономика искусственно загоняется в стагфляционную ловушку и обрекается на нарастающее технологическое отставание и деградацию. "Ущерб от политики Банка России с момента перехода к таргетированию инфляции уже превысил 10 трлн. рублей в пересчете на невыпущенную продукцию и 3 трлн. рублей (46 млрд. долларов) несделанных инвестиций, не говоря уже о потерянных рабочих местах и снижающихся все это время доходах населения", - отмечает он.

Одной из наиболее серьезных ошибок руководства ЦБ советник президента называет решение отказаться от поддержания стабильного курса рубля и сконцентрировать усилия на снижении инфляции.

"Нынешняя политика Банка России является беспрецедентной по безрассудности. Когда руководитель этого ведомства утверждает, что свободное плавание курса рубля призвано демпфировать внешние шоки для экономики, исчезает чувство реальности. Это все равно, что предлагать во время шторма поднять все паруса и отключить рулевой механизм, чтобы "демпфировать" влияние порывов ветра на терпящее бедствие судно", - пишет Глазьев.

По его мнению, необходимо немедленно переходить к разумной денежно-кредитной политике в соответствии с научными рекомендациями и практическим опытом успешно развивающихся и развитых стран.