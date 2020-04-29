Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.04.2020)

29 апреля, 2020 09:48

https://report.az/storage/news/8cb7821e40959bb069676e0061cb062c/bf3c797b-4ca7-4c97-bd1f-b56ca942dc6d_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 21,08 1,09 - 47,25 Нефть WTI (доллар/баррель) 13,72 0,94 - 48,05 Золото (доллар/унция) 1 725,40 1,60 207,30 Индексы Dow-Jones 24 101,55 - 32,23 - 4 543,71 S&P 500 2 863,39 - 15,09 - 376,63 Nasdaq 8 607,73 - 122,43 - 398,89 Nikkei 19 771,19 - 12,03 - 3 903,88 Dax 10 795,63 135,64 - 2 541,48 FTSE 100 5 958,50 111,71 - 1 686,40 CAC 40 4 569,79 64,53 - 1 467,30 Shanghai Composite 2 822,47 6,98 - 210,86 Bist 100 100 707,48 - 629,60 - 12 976,12 RTS 1 109,60 25,92 - 439,80 Валюта USD/EUR 1,0852 0,0023 - 0,0346 USD/GBP 1,2477 0,0053 - 0,0636 JPY/USD 106,5400 - 0,5400 - 2,6200 RUB/USD 73,8085 - 0,8225 11,6710 TRY/USD 6,9819 - 0,0071 1,0325 CNY/USD 7,0754 - 0,0110 0,0957

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