|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|21,08
|1,09
|- 47,25
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|13,72
|0,94
|- 48,05
|Золото (доллар/унция)
|1 725,40
|1,60
|207,30
|Индексы
|Dow-Jones
|24 101,55
|- 32,23
|- 4 543,71
|S&P 500
|2 863,39
|- 15,09
|- 376,63
|Nasdaq
|8 607,73
|- 122,43
|- 398,89
|Nikkei
|19 771,19
|- 12,03
|- 3 903,88
|Dax
|10 795,63
|135,64
|- 2 541,48
|FTSE 100
|5 958,50
|111,71
|- 1 686,40
|CAC 40
|4 569,79
|64,53
|- 1 467,30
|Shanghai Composite
|2 822,47
|6,98
|- 210,86
|Bist 100
|100 707,48
|- 629,60
|- 12 976,12
|RTS
|1 109,60
|25,92
|- 439,80
|Валюта
|USD/EUR
|1,0852
|0,0023
|- 0,0346
|USD/GBP
|1,2477
|0,0053
|- 0,0636
|JPY/USD
|106,5400
|- 0,5400
|- 2,6200
|RUB/USD
|73,8085
|- 0,8225
|11,6710
|TRY/USD
|6,9819
|- 0,0071
|1,0325
|CNY/USD
|7,0754
|- 0,0110
|0,0957
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.04.2020)
https://report.az/storage/news/8cb7821e40959bb069676e0061cb062c/bf3c797b-4ca7-4c97-bd1f-b56ca942dc6d_292.jpg
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