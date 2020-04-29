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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (29.04.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 21,08 1,09 - 47,25
Нефть WTI (доллар/баррель) 13,72 0,94 - 48,05
Золото (доллар/унция) 1 725,40 1,60 207,30
Индексы
Dow-Jones 24 101,55 - 32,23 - 4 543,71
S&P 500 2 863,39 - 15,09 - 376,63
Nasdaq 8 607,73 - 122,43 - 398,89
Nikkei 19 771,19 - 12,03 - 3 903,88
Dax 10 795,63 135,64 - 2 541,48
FTSE 100 5 958,50 111,71 - 1 686,40
CAC 40 4 569,79 64,53 - 1 467,30
Shanghai Composite 2 822,47 6,98 - 210,86
Bist 100 100 707,48 - 629,60 - 12 976,12
RTS 1 109,60 25,92 - 439,80
Валюта
USD/EUR 1,0852 0,0023 - 0,0346
USD/GBP 1,2477 0,0053 - 0,0636
JPY/USD 106,5400 - 0,5400 - 2,6200
RUB/USD 73,8085 - 0,8225 11,6710
TRY/USD 6,9819 - 0,0071 1,0325
CNY/USD 7,0754 - 0,0110 0,0957
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