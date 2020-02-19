Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2020)

19 февраля, 2020 09:40

https://report.az/storage/news/6e4d55c56c6fa82365f0be58040fb8b6/d7e98513-fb09-40fb-8eda-d25b3b8bbc39_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 58,36 1,30 -9,97 Нефть WTI (доллар/баррель) 52,61 0,93 -9,16 Золото (доллар/унция) 1 604,50 14,40 86,40 Индексы Dow-Jones 29 232,19 -165,89 586,93 S&P 500 3 370,29 -9,87 130,27 Nasdaq 9 732,74 1,56 726,12 Nikkei 23 417,85 268,24 -257,22 Dax 13 681,19 -102,70 344,08 FTSE 100 7 382,01 -51,24 -262,89 CAC 40 6 056,82 -29,13 19,73 Shanghai Composite 2 994,07 22,05 -39,26 Bist 100 119 574,13 -1 217,73 5 890,53 RTS 1 515,54 -27,71 -33,86 Валюта USD/EUR 1,0798 -0,0033 -0,0400 USD/GBP 1,3001 0,0001 -0,0112 JPY/USD 110,0500 0,3000 0,8900 RUB/USD 63,8741 0,2495 1,7366 TRY/USD 6,0694 0,0166 0,1200 CNY/USD 7,0047 0,0105 0,0250

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