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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 58,36 1,30 -9,97
Нефть WTI (доллар/баррель) 52,61 0,93 -9,16
Золото (доллар/унция) 1 604,50 14,40 86,40
Индексы
Dow-Jones 29 232,19 -165,89 586,93
S&P 500 3 370,29 -9,87 130,27
Nasdaq 9 732,74 1,56 726,12
Nikkei 23 417,85 268,24 -257,22
Dax 13 681,19 -102,70 344,08
FTSE 100 7 382,01 -51,24 -262,89
CAC 40 6 056,82 -29,13 19,73
Shanghai Composite 2 994,07 22,05 -39,26
Bist 100 119 574,13 -1 217,73 5 890,53
RTS 1 515,54 -27,71 -33,86
Валюта
USD/EUR 1,0798 -0,0033 -0,0400
USD/GBP 1,3001 0,0001 -0,0112
JPY/USD 110,0500 0,3000 0,8900
RUB/USD 63,8741 0,2495 1,7366
TRY/USD 6,0694 0,0166 0,1200
CNY/USD 7,0047 0,0105 0,0250
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