|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|58,36
|1,30
|-9,97
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,61
|0,93
|-9,16
|Золото (доллар/унция)
|1 604,50
|14,40
|86,40
|Индексы
|Dow-Jones
|29 232,19
|-165,89
|586,93
|S&P 500
|3 370,29
|-9,87
|130,27
|Nasdaq
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|1,56
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|-257,22
|Dax
|13 681,19
|-102,70
|344,08
|FTSE 100
|7 382,01
|-51,24
|-262,89
|CAC 40
|6 056,82
|-29,13
|19,73
|Shanghai Composite
|2 994,07
|22,05
|-39,26
|Bist 100
|119 574,13
|-1 217,73
|5 890,53
|RTS
|1 515,54
|-27,71
|-33,86
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|USD/EUR
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|-0,0033
|-0,0400
|USD/GBP
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|JPY/USD
|110,0500
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|TRY/USD
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|0,0105
|0,0250
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (19.02.2020)
https://report.az/storage/news/6e4d55c56c6fa82365f0be58040fb8b6/d7e98513-fb09-40fb-8eda-d25b3b8bbc39_292.jpg
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