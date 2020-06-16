|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|39,45
|1,14
|-28,88
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|36,85
|0,31
|-24,92
|Золото (доллар/унция)
|1 736,10
|-1,20
|218,00
|Индексы
|Dow-Jones
|25 763,16
|157,62
|-2 882,10
|S&P 500
|3 066,59
|25,28
|-173,43
|Nasdaq
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|137,21
|719,40
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|86,60
|-1 282,99
|Dax
|11 911,35
|-37,93
|-1 425,76
|FTSE 100
|6 064,70
|-40,48
|-1 580,20
|CAC 40
|4 815,72
|-23,54
|-1 221,37
|Shanghai Composite
|2 915,09
|-4,65
|-118,24
|Bist 100
|109 555,95
|-375,49
|-4 127,65
|RTS
|1 221,60
|-16,51
|-327,80
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|USD/EUR
|1,1336
|0,0080
|0,0138
|USD/GBP
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|JPY/USD
|107,4900
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|RUB/USD
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|TRY/USD
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|0,0008
|0,0933
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)
https://report.az/storage/news/8439e134d23906bea9c33d1bc33ad372/bb03e592-7b62-4895-9691-4394bdaf0f99_292.jpg
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