Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)

16 июня, 2020 09:28

https://report.az/storage/news/8439e134d23906bea9c33d1bc33ad372/bb03e592-7b62-4895-9691-4394bdaf0f99_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 39,45 1,14 -28,88 Нефть WTI (доллар/баррель) 36,85 0,31 -24,92 Золото (доллар/унция) 1 736,10 -1,20 218,00 Индексы Dow-Jones 25 763,16 157,62 -2 882,10 S&P 500 3 066,59 25,28 -173,43 Nasdaq 9 726,02 137,21 719,40 Nikkei 22 392,08 86,60 -1 282,99 Dax 11 911,35 -37,93 -1 425,76 FTSE 100 6 064,70 -40,48 -1 580,20 CAC 40 4 815,72 -23,54 -1 221,37 Shanghai Composite 2 915,09 -4,65 -118,24 Bist 100 109 555,95 -375,49 -4 127,65 RTS 1 221,60 -16,51 -327,80 Валюта USD/EUR 1,1336 0,0080 0,0138 USD/GBP 1,2667 0,0076 -0,0446 JPY/USD 107,4900 0,1100 -1,6700 RUB/USD 69,4805 -0,3898 7,3430 TRY/USD 6,8277 0,0137 0,8783 CNY/USD 7,0730 0,0008 0,0933

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