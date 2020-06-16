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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (16.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 39,45 1,14 -28,88
Нефть WTI (доллар/баррель) 36,85 0,31 -24,92
Золото (доллар/унция) 1 736,10 -1,20 218,00
Индексы
Dow-Jones 25 763,16 157,62 -2 882,10
S&P 500 3 066,59 25,28 -173,43
Nasdaq 9 726,02 137,21 719,40
Nikkei 22 392,08 86,60 -1 282,99
Dax 11 911,35 -37,93 -1 425,76
FTSE 100 6 064,70 -40,48 -1 580,20
CAC 40 4 815,72 -23,54 -1 221,37
Shanghai Composite 2 915,09 -4,65 -118,24
Bist 100 109 555,95 -375,49 -4 127,65
RTS 1 221,60 -16,51 -327,80
Валюта
USD/EUR 1,1336 0,0080 0,0138
USD/GBP 1,2667 0,0076 -0,0446
JPY/USD 107,4900 0,1100 -1,6700
RUB/USD 69,4805 -0,3898 7,3430
TRY/USD 6,8277 0,0137 0,8783
CNY/USD 7,0730 0,0008 0,0933
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