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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 31,59 2,25 - 36,74
Нефть WTI (доллар/баррель) 27,80 2,25 - 33,97
Золото (доллар/унция) 1 741,20 20,60 223,10
Индексы
Dow-Jones 23 625,34 377,37 - 5 019,92
S&P 500 2 852,50 32,50 - 387,52
Nasdaq 8 943,72 80,55 - 62,90
Nikkei 19 973,36 - 46,52 - 3 701,71
Dax 10 337,02 - 205,64 - 3 000,09
FTSE 100 5 741,54 - 162,51 - 1 903,36
CAC 40 4 273,13 - 71,82 - 1 763,96
Shanghai Composite 2 875,45 - 5,73 - 157,88
Bist 100 99 193,03 - 966,10 - 14 490,57
RTS 1 102,98 - 7,39 - 446,42
Валюта
USD/EUR 1,0805 - 0,0004 - 0,0393
USD/GBP 1,2214 0,0006 - 0,0899
JPY/USD 107,2200 0,3500 - 1,9400
RUB/USD 73,8689 - 0,0835 11,7314
TRY/USD 6,9248 - 0,0413 0,9754
CNY/USD 7,1013 0,0047 0,1216
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