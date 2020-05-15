Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)

15 мая, 2020 09:53

https://report.az/storage/news/d53de8a3658f5c6c380a22dd862d0e10/120dad69-4e3f-4995-8526-ce8e88ba555e_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 31,59 2,25 - 36,74 Нефть WTI (доллар/баррель) 27,80 2,25 - 33,97 Золото (доллар/унция) 1 741,20 20,60 223,10 Индексы Dow-Jones 23 625,34 377,37 - 5 019,92 S&P 500 2 852,50 32,50 - 387,52 Nasdaq 8 943,72 80,55 - 62,90 Nikkei 19 973,36 - 46,52 - 3 701,71 Dax 10 337,02 - 205,64 - 3 000,09 FTSE 100 5 741,54 - 162,51 - 1 903,36 CAC 40 4 273,13 - 71,82 - 1 763,96 Shanghai Composite 2 875,45 - 5,73 - 157,88 Bist 100 99 193,03 - 966,10 - 14 490,57 RTS 1 102,98 - 7,39 - 446,42 Валюта USD/EUR 1,0805 - 0,0004 - 0,0393 USD/GBP 1,2214 0,0006 - 0,0899 JPY/USD 107,2200 0,3500 - 1,9400 RUB/USD 73,8689 - 0,0835 11,7314 TRY/USD 6,9248 - 0,0413 0,9754 CNY/USD 7,1013 0,0047 0,1216

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Эта новость также доступна на других языках: Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri (15.05.2020)

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