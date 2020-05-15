|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|31,59
|2,25
|- 36,74
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|27,80
|2,25
|- 33,97
|Золото (доллар/унция)
|1 741,20
|20,60
|223,10
|Индексы
|Dow-Jones
|23 625,34
|377,37
|- 5 019,92
|S&P 500
|2 852,50
|32,50
|- 387,52
|Nasdaq
|8 943,72
|80,55
|- 62,90
|Nikkei
|19 973,36
|- 46,52
|- 3 701,71
|Dax
|10 337,02
|- 205,64
|- 3 000,09
|FTSE 100
|5 741,54
|- 162,51
|- 1 903,36
|CAC 40
|4 273,13
|- 71,82
|- 1 763,96
|Shanghai Composite
|2 875,45
|- 5,73
|- 157,88
|Bist 100
|99 193,03
|- 966,10
|- 14 490,57
|RTS
|1 102,98
|- 7,39
|- 446,42
|Валюта
|USD/EUR
|1,0805
|- 0,0004
|- 0,0393
|USD/GBP
|1,2214
|0,0006
|- 0,0899
|JPY/USD
|107,2200
|0,3500
|- 1,9400
|RUB/USD
|73,8689
|- 0,0835
|11,7314
|TRY/USD
|6,9248
|- 0,0413
|0,9754
|CNY/USD
|7,1013
|0,0047
|0,1216
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.05.2020)
https://report.az/storage/news/d53de8a3658f5c6c380a22dd862d0e10/120dad69-4e3f-4995-8526-ce8e88ba555e_292.jpg
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