|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
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|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|57,32
|0,98
|29 332,08
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|52,05
|0,63
|-9,01
|Золото (доллар/унция)
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|4,30
|60,00
|Индексы
|Dow-Jones
|29 398,08
|-25,23
|7,00
|S&P 500
|3 380,16
|6,22
|7,00
|Nasdaq
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|Dax
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|-1,22
|495,20
|FTSE 100
|7 409,13
|-42,90
|-133,31
|CAC 40
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|-23,79
|91,29
|Shanghai Composite
|2 917,01
|10,94
|-133,11
|Bist 100
|120 151,44
|-389,09
|5 726,44
|RTS
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|-8,61
|-14,03
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|USD/EUR
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|0,0002
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|USD/GBP
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|JPY/USD
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|TRY/USD
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|0,0097
|0,0237
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (15.02.2020)
https://report.az/storage/news/4f93c6a55766512a581ae360ac38e195/4020f70b-d971-401a-a68b-7049d80c02fa_292.jpg
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