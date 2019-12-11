Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2019)

11 декабря, 2019 09:58

https://report.az/storage/news/eeb8ca44c8df45c38ba0caa285e30eb1/825e2010-8500-4698-8e03-715b6268fb0b_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 63,93 -0,20 10,13 Нефть WTI (доллар/баррель) 58,93 0,02 13,52 Золото (доллар/унция) 1 467,70 2,60 186,40 Индексы Dow-Jones 27 881,72 -27,88 4 554,26 S&P 500 3 132,52 -3,44 625,67 Nasdaq 8 616,18 -5,65 1 980,90 Nikkei 23 378,66 -33,27 3 363,89 Dax 13 070,72 -34,89 2 511,76 FTSE 100 7 213,76 -20,14 485,63 CAC 40 5 848,03 10,78 1 117,34 Shanghai Composite 2 920,85 12,26 426,95 Bist 100 108 011,45 -774,61 16 740,97 RTS 1 454,23 -2,56 385,51 Валюта USD/EUR 1,1090 0,0022 -0,0377 USD/GBP 1,3142 -0,0009 0,0388 JPY/USD 108,7500 0,1200 -0,9400 RUB/USD 63,5991 0,0492 -5,7523 TRY/USD 5,8069 -0,0030 0,5175 CNY/USD 7,0372 -0,0010 0,1587