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|-0,20
|10,13
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|27 881,72
|-27,88
|4 554,26
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|7 213,76
|-20,14
|485,63
|CAC 40
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|1 117,34
|Shanghai Composite
|2 920,85
|12,26
|426,95
|Bist 100
|108 011,45
|-774,61
|16 740,97
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|USD/EUR
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|0,0022
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|JPY/USD
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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2019)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2019)
https://report.az/storage/news/eeb8ca44c8df45c38ba0caa285e30eb1/825e2010-8500-4698-8e03-715b6268fb0b_292.jpg
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Kənan SadıqovАвтор новости