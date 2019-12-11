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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2019)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (11.12.2019)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 63,93 -0,20 10,13
Нефть WTI (доллар/баррель) 58,93 0,02 13,52
Золото (доллар/унция) 1 467,70 2,60 186,40
Индексы
Dow-Jones 27 881,72 -27,88 4 554,26
S&P 500 3 132,52 -3,44 625,67
Nasdaq 8 616,18 -5,65 1 980,90
Nikkei 23 378,66 -33,27 3 363,89
Dax 13 070,72 -34,89 2 511,76
FTSE 100 7 213,76 -20,14 485,63
CAC 40 5 848,03 10,78 1 117,34
Shanghai Composite 2 920,85 12,26 426,95
Bist 100 108 011,45 -774,61 16 740,97
RTS 1 454,23 -2,56 385,51
Валюта
USD/EUR 1,1090 0,0022 -0,0377
USD/GBP 1,3142 -0,0009 0,0388
JPY/USD 108,7500 0,1200 -0,9400
RUB/USD 63,5991 0,0492 -5,7523
TRY/USD 5,8069 -0,0030 0,5175
CNY/USD 7,0372 -0,0010 0,1587
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