Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2020)

7 апреля, 2020 09:48 0

https://report.az/storage/news/02116485dcf510c1282b9ac02b6cc9d9/fa91eaba-8e83-42d8-a34f-5ba60aaf3d40_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 34,07 - 0,04 - 34,26 Нефть WTI (доллар/баррель) 26,98 - 1,36 - 34,79 Золото (доллар/унция) 1 715,00 69,30 196,90 Индексы Dow-Jones 22 679,99 1 627,46 - 5 965,27 S&P 500 2 663,68 175,03 - 576,34 Nasdaq 7 913,24 540,16 - 1 093,38 Nikkei 18 668,49 848,30 - 5 006,58 Dax 10 075,17 549,40 - 3 261,94 FTSE 100 5 582,39 166,89 - 2 062,51 CAC 40 4 346,14 191,56 - 1 690,95 Shanghai Composite 2 812,14 48,15 - 221,19 Bist 100 92 071,13 2 518,52 - 21 612,47 RTS 1 083,43 33,55 - 465,97 Валюта USD/EUR 1,0823 0,0022 - 0,0375 USD/GBP 1,2274 0,0005 - 0,0839 JPY/USD 108,8000 0,2500 - 0,3600 RUB/USD 75,5185 - 1,0565 13,3810 TRY/USD 6,7692 0,0383 0,8198 CNY/USD 7,0767 - 0,0148 0,0970

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