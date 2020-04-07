|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|34,07
|- 0,04
|- 34,26
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|26,98
|- 1,36
|- 34,79
|Золото (доллар/унция)
|1 715,00
|69,30
|196,90
|Индексы
|Dow-Jones
|22 679,99
|1 627,46
|- 5 965,27
|S&P 500
|2 663,68
|175,03
|- 576,34
|Nasdaq
|7 913,24
|540,16
|- 1 093,38
|Nikkei
|18 668,49
|848,30
|- 5 006,58
|Dax
|10 075,17
|549,40
|- 3 261,94
|FTSE 100
|5 582,39
|166,89
|- 2 062,51
|CAC 40
|4 346,14
|191,56
|- 1 690,95
|Shanghai Composite
|2 812,14
|48,15
|- 221,19
|Bist 100
|92 071,13
|2 518,52
|- 21 612,47
|RTS
|1 083,43
|33,55
|- 465,97
|Валюта
|USD/EUR
|1,0823
|0,0022
|- 0,0375
|USD/GBP
|1,2274
|0,0005
|- 0,0839
|JPY/USD
|108,8000
|0,2500
|- 0,3600
|RUB/USD
|75,5185
|- 1,0565
|13,3810
|TRY/USD
|6,7692
|0,0383
|0,8198
|CNY/USD
|7,0767
|- 0,0148
|0,0970
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (07.04.2020)
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https://report.az/storage/news/02116485dcf510c1282b9ac02b6cc9d9/fa91eaba-8e83-42d8-a34f-5ba60aaf3d40_292.jpg
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