|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|54,60
|-0,17
|-13,73
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|50,15
|-0,34
|-11,62
|Золото (доллар/унция)
|1 561,30
|-18,60
|43,20
|Индексы
|Dow-Jones
|28 807,63
|407,82
|162,37
|S&P 500
|3 297,59
|48,67
|57,57
|Nasdaq
|9 467,97
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|461,35
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|331,66
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|Dax
|13 281,74
|236,55
|-55,37
|FTSE 100
|7 439,82
|113,51
|-205,08
|CAC 40
|5 935,05
|102,54
|-102,04
|Shanghai Composite
|2 828,75
|76,31
|-204,58
|Bist 100
|122 136,19
|2 893,38
|8 452,59
|RTS
|1 547,19
|26,03
|-2,21
|Валюта
|USD/EUR
|1,1035
|-0,0024
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|USD/GBP
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|JPY/USD
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|RUB/USD
|63,0849
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|0,9474
|TRY/USD
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|-0,0030
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|0,0016
|0,0231
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2020)
https://report.az/storage/news/81c68dc4724beaeefbc7640ca13967a6/bf7a2ad9-8fdb-48e0-af29-e61fb80b4169_292.jpg
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