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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (05.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 54,60 -0,17 -13,73
Нефть WTI (доллар/баррель) 50,15 -0,34 -11,62
Золото (доллар/унция) 1 561,30 -18,60 43,20
Индексы
Dow-Jones 28 807,63 407,82 162,37
S&P 500 3 297,59 48,67 57,57
Nasdaq 9 467,97 194,57 461,35
Nikkei 23 382,64 331,66 -292,43
Dax 13 281,74 236,55 -55,37
FTSE 100 7 439,82 113,51 -205,08
CAC 40 5 935,05 102,54 -102,04
Shanghai Composite 2 828,75 76,31 -204,58
Bist 100 122 136,19 2 893,38 8 452,59
RTS 1 547,19 26,03 -2,21
Валюта
USD/EUR 1,1035 -0,0024 -0,0163
USD/GBP 1,3022 0,0018 -0,0091
JPY/USD 109,4600 0,7300 0,3000
RUB/USD 63,0849 -0,4880 0,9474
TRY/USD 5,9828 -0,0030 0,0334
CNY/USD 7,0028 0,0016 0,0231
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