Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (02.06.2020)

2 июня, 2020 09:43

https://report.az/storage/news/f6bbe9deb660cb08f3de8fe3eedcb6d0/65ce42e6-0f37-4825-84a6-709a5fb96f26_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 38,63 0,79 - 29,70 Нефть WTI (доллар/баррель) 35,65 0,16 - 26,12 Золото (доллар/унция) 1 750,30 - 1,40 232,20 Индексы Dow-Jones 25 475,02 91,91 - 3 170,24 S&P 500 3 055,73 11,42 - 184,29 Nasdaq 9 552,05 62,18 545,43 Nikkei 22 338,08 460,19 - 1 336,99 Dax 11 586,85 0,00 - 1 750,26 FTSE 100 6 166,42 89,82 - 1 478,48 CAC 40 4 762,78 67,34 - 1 274,31 Shanghai Composite 2 912,09 59,74 - 121,24 Bist 100 107 266,19 1 745,69 - 6 417,41 RTS 1 247,61 27,85 - 301,79 Валюта USD/EUR 1,1127 0,0026 - 0,0071 USD/GBP 1,2481 0,0138 - 0,0632 JPY/USD 107,7000 - 0,1300 - 1,4600 RUB/USD 69,0032 - 1,1392 6,8657 TRY/USD 6,8142 - 0,0098 0,8648 CNY/USD 7,1196 - 0,0168 0,1399

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