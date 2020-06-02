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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (02.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 38,63 0,79 - 29,70
Нефть WTI (доллар/баррель) 35,65 0,16 - 26,12
Золото (доллар/унция) 1 750,30 - 1,40 232,20
Индексы
Dow-Jones 25 475,02 91,91 - 3 170,24
S&P 500 3 055,73 11,42 - 184,29
Nasdaq 9 552,05 62,18 545,43
Nikkei 22 338,08 460,19 - 1 336,99
Dax 11 586,85 0,00 - 1 750,26
FTSE 100 6 166,42 89,82 - 1 478,48
CAC 40 4 762,78 67,34 - 1 274,31
Shanghai Composite 2 912,09 59,74 - 121,24
Bist 100 107 266,19 1 745,69 - 6 417,41
RTS 1 247,61 27,85 - 301,79
Валюта
USD/EUR 1,1127 0,0026 - 0,0071
USD/GBP 1,2481 0,0138 - 0,0632
JPY/USD 107,7000 - 0,1300 - 1,4600
RUB/USD 69,0032 - 1,1392 6,8657
TRY/USD 6,8142 - 0,0098 0,8648
CNY/USD 7,1196 - 0,0168 0,1399
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