|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|38,63
|0,79
|- 29,70
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|35,65
|0,16
|- 26,12
|Золото (доллар/унция)
|1 750,30
|- 1,40
|232,20
|Индексы
|Dow-Jones
|25 475,02
|91,91
|- 3 170,24
|S&P 500
|3 055,73
|11,42
|- 184,29
|Nasdaq
|9 552,05
|62,18
|545,43
|Nikkei
|22 338,08
|460,19
|- 1 336,99
|Dax
|11 586,85
|0,00
|- 1 750,26
|FTSE 100
|6 166,42
|89,82
|- 1 478,48
|CAC 40
|4 762,78
|67,34
|- 1 274,31
|Shanghai Composite
|2 912,09
|59,74
|- 121,24
|Bist 100
|107 266,19
|1 745,69
|- 6 417,41
|RTS
|1 247,61
|27,85
|- 301,79
|Валюта
|USD/EUR
|1,1127
|0,0026
|- 0,0071
|USD/GBP
|1,2481
|0,0138
|- 0,0632
|JPY/USD
|107,7000
|- 0,1300
|- 1,4600
|RUB/USD
|69,0032
|- 1,1392
|6,8657
|TRY/USD
|6,8142
|- 0,0098
|0,8648
|CNY/USD
|7,1196
|- 0,0168
|0,1399
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (02.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (02.06.2020)
https://report.az/storage/news/f6bbe9deb660cb08f3de8fe3eedcb6d0/65ce42e6-0f37-4825-84a6-709a5fb96f26_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Новости партнеров
Другие новости из категории
- ЦБА увеличил валютные резервы в прошлом месяце 01 июня, 2020 / 17:51
- Денежная база в Азербайджане вновь начала расти 01 июня, 2020 / 17:48
- В Азербайджане удельный вес безналичных расчетов превысил 20% 01 июня, 2020 / 17:45
- "Золотая Корона" изменила условия на денежные переводы в Азербайджан 01 июня, 2020 / 17:19
- В Азербайджане стали меньше подделывать деньги 01 июня, 2020 / 16:53
- ЦБА заработал 164 млн долларов на управлении валютными активами 01 июня, 2020 / 16:48
- В Азербайджане заменяют 1, 5 и 50-манатные купюры 01 июня, 2020 / 16:32
- Access Bank и Rabitabank дан месяц для предъявления аудиторского отчета 01 июня, 2020 / 16:23
- ЦБА взял под контроль две страховые компании 01 июня, 2020 / 16:09
- ЦБА предоставит ADIF кредит на 480 млн манатов 01 июня, 2020 / 16:01