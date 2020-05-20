Почтальоны в Азербайджане будут ездить на велосипедах - ДОПОЛНЕНО

ООО "Азерпочт", принадлежащее Министерству транспорта, связи и высоких технологий, объявило открытый тендер на закупку 25 единиц трехколесных велосипедов.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 50 манатов.

Претенденты могут представить предварительные документы до 12:00 17 июня в главный офис компании, расположенный по адресу: г.Баку, Насиминский район, ул. Узеира Гаджибекова, 72, а тендерные предложения - до 12:00 25 июня.

Результаты тендера будут объявлены в 12:00 29 июня на Едином портале государственных закупок.

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В связи с вопросом в "Азерпочт" сообщили Report, что средства, выделяемые Всемирным почтовым союзом в рамках проекта QSF (повышение качества обслуживания), направляются на развитие корреспонденции: "В соответствии с проектом предусмотрено приобретение грузовых автомобилей и 25 единиц трехколесных велосипедов.

Основная цель - обеспечить оперативность и повысить качество доставки писем в регионах, в том числе в селах. Так, если раньше почтальоны в соответствии с нормативом в течение дня доставляли письма на расстояние 5 км, то они будут справляться с этой работой более оперативно, преодолев 15-20 км на велосипеде.

В настоящее время этот опыт используется во многих странах мира, включая Францию, Швейцарию, Германию и Нидерланды".