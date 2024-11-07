Победа Трампа принесла рекордные 64 млрд долларов 10 богатейшим людям мира

Состояние 10-ти богатейших людей мира увеличилось суммарно на рекордные 63,5 млрд долларов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Состояние 10-ти богатейших людей мира увеличилось суммарно на рекордные 63,5 млрд долларов после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, это наибольший дневной прирост с тех пор, как агентство начало вести "Индекс миллиардеров" в 2012 году. В частности, в наибольшем выигрыше от исхода выборов оказался самый богатый человек мира - Илон Маск, чье состояние после победы Трампа выросло на 10,1% (26,5 млрд долларов), достигнув 290,3 млрд долларов. Основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос, занимающий второе место в рейтинге, за один день стал на 3,2% (7,14 млрд долларов) богаче, а руководитель корпорации Oracle Ларри Эллисон - на 5,4% (9,88 млрд долларов).

Косвенными бенефициарами победы Трампа также оказались создатель Microsoft Билл Гейтс, бывший генеральный директор этой корпорации Стив Балмер, основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и руководители криптобирж Брайан Армстронг и Чанпэн Чжао. Как пишет Bloomberg, причиной резкого роста состояния миллиардеров стал скачок цен на акции американских компаний на фоне ожиданий того, что приход Трампа в Белый дом будет способствовать снижению налогов и смягчению финансового регулирования.

На фоне сообщений о победе Трампа доллар начал укрепляться, а индекс S&P 500 подскочил на 2,5%.