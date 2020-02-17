Азербайджан попал в тройку лидеров по объему денежных переводов из Украины

В Украину в 2019 году из-за рубежа поступило почти 12 млрд долларов США, а из Украины за границу – 600 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Национальном банке страны

Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы. Пятая часть переводов (2,271 млрд долларов США) в Украину поступила через системы перевода, которых действует 37. 30 из них созданы резидентами, семь – нерезидентами: четыре системы из США, по одной – из Грузии, Канады, Азербайджана.

Объемы переводов, которые осуществлены из-за границы в Украину через системы перевода средств, распределены следующим образом: из Израиля – 14%; из Италии – 9%; из России – 7%; из Польши – 7%; из других 219 стран – 45%.

Объемы переводов, которые осуществлены из Украины за границу через системы перевода средств, распределены так: в Россию – 31%; в Грузию – 11%; в Азербайджан – 6%; в Китай – 5%; в Узбекистан – 5%; в другие 195 стран – 42%.

Наибольшие объемы трансграничных переводов осуществлено с использованием систем перевода средств – резидентов США: 93% – в Украину и 96% – из Украины.