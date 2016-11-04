ПНФР вынес предупреждение банкам

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) разослала предупредительные письма коммерческим банкам Азербайджана в связи с маржой купли-продажи валюты. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Совета директоров Палаты Руфат Асланлы.

По его словам, Палата также провела встречу с руководителями банков: “Если какой-то банк в такой уязвимый период нарушит законодательство в связи с куплей-продажей валюты, в отношении него будут предприняты самые строгие меры”.

Р.Асланлы признал, что отслеживать все валютные операции банков невозможно: “Банки раз в месяц посылают нам отчет, на основе которого оценивается их деятельность. Однако если какой-либо банк, его филиал или отделение нарушают законодательство, незамедлительно предпринимаются меры. Для этого следует обратиться к нам, и мы предпримем необходимые шаги”.