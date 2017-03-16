ПНФР: Ситуация с проблемными кредитами стабилизировалась

© Report.az

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на высокую долю просроченных кредитов в банковском секторе Азербайджана, в настоящее время ситуация по ним стабилизировалась.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом пруденциальной политики и методологии департамента стратегических услуг Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) Рустам Тахиров на организованном международным рейтинговым агентством Fitch мероприятии по банковскому сектору Азербайджана.

По его словам, банки выделяют достаточно средств на создание резервов по проблемным кредитам. Это в конечном счете приводит к сокращению их прибыли и нередко к потере капитала.

Р. Тахиров также сообщил, что в азербайджанских банках в настоящее время существует избыток ликвидности: "Палата периодически проводит стресс-тесты и ситуация с ликвидностью по сравнению с сентябрем прошлого года стала более стабильной. В течение этого времени банки получили возможность уменьшить внешние обязательства, и внешний долг сократился примерно на 20%".

Представитель ПНФР также отметил, что ожидается новшество в классификации банковских активов.