​Платежный баланс Азербайджана во II квартале сложился с дефицитом

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Платежный баланс Азербайджана во II квартале 2015 года сложился с дефицитом в размере 1 719 млн. долларов США. Отметим, что в I квартале аналогичный показатель составил 4 591 млн. долларов.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Центробанк отмечает, что на фоне роста цен на нефть во II квартале в отличие от I квартала объемы экспорта в нефтегазовом секторе выросли на 256 млн. долларов или 6,7% и составили 4 053 млн. долларов. Однако, несмотря на девальвацию, экспорт в других сферах сократился на 79 млн. долларов или 17,4% - до 374 млн. долларов. Доля ненефтяного сектора в общем экспорте составила 8,4%. В первом квартале этот показатель был равен 10,7%. Иными словами, девальвация не оказала содействия ненефтяному сектору.

Импорт во II квартале по сравнению с I кварталом сократился на 65 млн. долларов или 2,6%, в ненефтяном секторе - на 311 млн. долларов или 14,5%. Объемы импорта в нефтяном секторе выросли на 246 млн. долларов или 71,5%.

Дефицит баланса услуг по сравнению с первым кварталом вырос на 137 млн. долларов или 12,1% - до 1 270 млн. долларов.

Дефицит первичных доходов продолжил рост до 829 млн. долларов. Прирост за квартал составил 344 млн. долларов или 71%.

За отчетный период финансовый счет сократился на 3 368 млн. долларов или 63,5%, что связано, в основном, с сокращением "портфеля и других инвестиций". Так, если в первом квартале этот показатель составил 5 303 млн. долларов, во II квартале он сократился до 1 935 млн. долларов.

Ожидается, что платежный баланс в III и IV кварталах сложится с таким же дефицитом, как во II квартале.