Pinterest подешевел на 10% на опровержении сделки с PayPal

Акции фотохостинга Pinterest Inc подешевели на Нью-Йоркской бирже на 10,05%, до 52,22 доллара США.

Акции фотохостинга Pinterest Inc подешевели на Нью-Йоркской бирже на 10,05%, до 52,22 доллара США.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing, на динамику акций негативно повлияло опровержение PayPal информации о том, что она собирается купить социальную сеть Pinterest.

Ранее сообщалось что PayPal планирует купить Pinterest за 45 млн долларов. По данным источников, сделка могла пройти по цене 70 долларов за акцию. После сообщения о переговорах акции Pinterest подскочили в цене почти на 19%.

В пресс-релизе на сайте платежной системы указывается, что сейчас никакие шаги для сделки не предпринимаются.